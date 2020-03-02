آخر المستجدات حول فيروس كورونا في ايران

1- عدد المحافضات التي سجّلت فيها الاصابات : 27 محافظة
2- اجمالي عدد الاصابات : 1501 شخصا
3- اجمالي عدد الوفيات : 66 شخصا
4- اجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات لحد الان : 291 شخصا.
انتهى ** ح ع
طهران / 2 اذار / مارس / ارنا – بحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اليوم الاثنين ( 2 اذار / مارس 2020)، فقد بلغت حصيلة الاصابة بفرويس كورونا في ايران على الشكل التالي :
1- عدد المحافضات التي سجّلت فيها الاصابات : 27 محافظة
2- اجمالي عدد الاصابات : 1501 شخصا
3- اجمالي عدد الوفيات : 66 شخصا
4- اجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات لحد الان : 291 شخصا.
انتهى ** ح ع
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