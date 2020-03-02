٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83698735
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وزارة الصحة تعلن :

آخر المستجدات حول فيروس كورونا في ايران

آخر المستجدات حول فيروس كورونا في ايران

طهران / 2 اذار / مارس / ارنا – بحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اليوم الاثنين ( 2 اذار / مارس 2020)، فقد بلغت حصيلة الاصابة بفرويس كورونا في ايران على الشكل التالي :

1-    عدد المحافضات التي سجّلت فيها الاصابات : 27 محافظة
2-    اجمالي عدد الاصابات : 1501 شخصا
3-    اجمالي عدد الوفيات : 66 شخصا
4-    اجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات لحد الان : 291 شخصا.

انتهى ** ح ع

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