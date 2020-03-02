٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83698762
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ردا على تفعيل القناة المالية السويسرية والاعفاءات الامريكية المزعومة؛

محافظ البنك المركزي الايراني : يجب مشاهدة النتائج على ارض الواقع

محافظ البنك المركزي الايراني : يجب مشاهدة النتائج على ارض الواقع

طهران / 2 اذار / مارس / ارنا – علق محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" على نباّ تفعيل القناة المالية السويسرية والاعفاءات المعلنة من جانب امريكا بشأن الحظر المفروض على بعض الارصدة المالية الايرانية في الخارج وايضا استيراد السلع الضرورية والادوية؛ مؤكدا ينبغي مشاهدة النتائج على ارض الواقع ومرحلة التطبيق هي الاساس.

وفي مدونة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الخاص بموقع اينستغرام، اكد همتي ان الادارة الامريكية عمدت لحد الان الى انتهاك القوانين وفرض الضغوط على الدول بهدف اغلاق القنوات المالية للبنك المركزي (الايراني).

واضاف، انه بحسب ما اعلن عنه الفسير السويسري، يبدو ان الادارة الامريكية خصّصت بعض الاعفاءات بشان استخدام قسم من الارصدة المالية (المجمدة) للبنك المركزي الايراني في الخارج، لاستيراد السلع الضرورية والادوية؛ مؤكدا انه ينبغي مشاهدة النتائج في هذا الخصوص على ارض الواقع، ومرحلة التطبيق هي الاساس.

وعلى صعيد اخر، تطرق محافط البنك المركزي الايراني الى موضوع فيروس كورونا المستجد في ايران؛ معلنا انه وجّه مدراء البنوك باتخاذ اجراءات مناسبة لتيسير الظروف على المواطنين في ظل المرحلة الراهنة.

انتهى ** ح ع

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