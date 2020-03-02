ازالة التصحر عن نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي في اصفهان

وتابع ان ازالة التصحر عن هذه المساحة من الأراضي تم من خلال غرس الشتائل، وتقليم الأشجار، وحماية التربة بالأغطية العضوية، واتخاذ الاساليب الزراعية الملائمة للحيلولة دون اتلاف المياه، وزراعة البذور.

واوضح، ان العمليات المذكورة تم تنفيذها في اطار 37 مشروعا بالمحافظة على مدى الـ12 شهرا الأخيرة.

كما أشار شاملي إلى تنفيذ مشاريع خاصة بتوسيع الغابات في اصفهان بالتزامن مع ازالة التصحر، على مساحة نحو 7 آلاف و300 هكتار من الأراضي بالمحافظة.

انتهى**أ م د