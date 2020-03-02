ازالة التصحر عن نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي في اصفهان

وتابع ان ازالة التصحر عن هذه المساحة من الأراضي تم من خلال غرس الشتائل، وتقليم الأشجار، وحماية التربة بالأغطية العضوية، واتخاذ الاساليب الزراعية الملائمة للحيلولة دون اتلاف المياه، وزراعة البذور.
واوضح، ان العمليات المذكورة تم تنفيذها في اطار 37 مشروعا بالمحافظة على مدى الـ12 شهرا الأخيرة.
كما أشار شاملي إلى تنفيذ مشاريع خاصة بتوسيع الغابات في اصفهان بالتزامن مع ازالة التصحر، على مساحة نحو 7 آلاف و300 هكتار من الأراضي بالمحافظة.
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اصفهان/2 آذار/مارس/إرنا- أعلن المدير العام لادارة الموارد الطبيعية ومستجمعات المياه في محافظة اصفهان (وسط) "محمد حسين شاملي"، انه تم في مستهل العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس) البدء بتنفيذ عمليات ازالة التصحر ومكافحة ظاهرة الأتربة والغبار على مساحة نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي معظمها شرقي اصفهان.
وتابع ان ازالة التصحر عن هذه المساحة من الأراضي تم من خلال غرس الشتائل، وتقليم الأشجار، وحماية التربة بالأغطية العضوية، واتخاذ الاساليب الزراعية الملائمة للحيلولة دون اتلاف المياه، وزراعة البذور.
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