فيلم إيراني-عماني مشترك قيد الإنتاج

وأضاف هاشمي في حوار مع صحيفة "الشبيبة" العمانية اليوم الإثنين علي هامش معرض عمان الدولي: بدأت إيران وعمان التعاون في صناعة الأفلام، وتم توقيع اتفاقية مشتركة بينهما في هذا المجال.

ونوه الى ان إيران وعمان تربطهما أواصر ثقافية وإجتماعية تمتد الى عمق والعديد من القواسم المشتركة؛ مضيفا ان أول فيلم مشترك للبلدين سيتطرق الى العلاقات والجذور الاجتماعية العريقة بين البلدين.

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