ازاحة الستار عن جهاز "إيراني الصنع" لانتاج المياه من رطوبة الهواء

وافادت دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابعة لرئاسة الجمهورية، ان هذا الجهاز قادر على انتاج 750 لترا من الماء يوميا.

وحسب الشركة الإيرانية المنتجة القائمة على المعرفة، ان المياه التي ينتجها هذا الجهاز في عبوات تسع 1.5 لتر ذات جودة مرغوبة وصحية. وان انتاج المياه من الهواء الرطب قد يلعب دورا حيويا عند وقوع الأزمات والكوارث الطبيعية.

ويعمل الجهاز عندما تكون رطوبة الهواء من 30 إلى 70 بالمئة، وقد سجل أداء جيدا في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية في البلاد. وتم تصميم نماذج أخرى عن هذا الجهاز بأحجام مختلفة تسع لكمية تتراوح بين 500 إلى 3 آلاف لتر ويمكن تطوير نماذج أخرى تسع لكميات اكبر حسب الحاجة.

انتهى**أ م د