ارسال اول شحنة من المساعدات الاوروبية لمكافحة فيروس كورونا الى ايران

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم، اضاف بعيدي نجاد "انه الى جانب جهود المهندسين والتقنيين الايرانيين بهدف تلبية احتياجات البلاد، يجري حاليا التنسيق مع كبار المسؤولين البريطانيين لشراء بعض السلع الطبية الضرورية من اسواق هذا البلد".

وفي سياق متصل، اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" ، رفضه الاقتراح الامريكي بشان ارسال مساعدات الى ايران لمكافحة فيروس كورونا؛ مصرحا ان بعض الدول اعلنت استعدادها للتعاون، و"نحن ايضا سنبادر الى مساعدة الدول الاخرى لانها قضية عالمية وينبغي العمل على معالجتها".

انتهى ** ح ع