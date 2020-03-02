ايران تبذل جهودا مستدامة لصالح السلام والاستقرار في المنطقة

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اشار واعظي اهمية المباحثات ومواصلة عملية استانا على مستوى القادة والخبراء بهدف تسوية الازمة في سوريا.

كما تطرق الى التطورات الاقليمية الاخيرة ولاسيما الوضع السوري الراهن؛ مؤكدا في معرض التنويه بموقف الجمهورية الاسلامية من ذلك، ان ايران لطالما بذلت الجهود لصالح السلام والامن في المنطقة وانطلاقا من مشاوراتها مع الدول الاقليمية تؤكد على تحكيم الحوار السياسي وصولا لحل الازمة السورية.

ونوه واعظي الى تاكيد الرئيس روحاني خلال مباحثاته الاخيرة مع نظيريه التركي والسوري على هذا الامر، وايضا استعداد ايران لاستضافة قمة ثلاثية ايرانية وتركية وروسية بهدف ترسيخ السلام والاستقرار في سوريا.

واشار رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الى ان المفاوضات على مستوى القادة والخبراء في صيغة استانا، حققت خلال السنوات الاخيرة انجازات ملحوظة بهدف خفض التصعيد في سوريا.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على الاهمية البالغة لعملية استانا ومواصلة هذه المفاوضات.

انتهى ** ح ع