السفير الايراني في كابول : ايران بذلت جهودا تستحق التقدير لاحتواء فيروس كورونا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين على هامش زيارته التفقدية لمعبر دوغارون الحدودي (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)، اضاف امينيان : لقد اتُخذت تدابير مناسبة لمكافحة مرض كورونا، بما في ذلك تطهير وتعقيم وسائط النقل في هذه المنطقة.

ونوّه السفير الايراني في كابول بالكامرات الحرارية التي نصبت في معبر دوغارون الحدودي لغرض اجراء فحوصات اولية على المسافرين القادمين الى البلاد؛ مضيفا ان هذه الكامرات رصدت لحد الان مايبلغ الفا و500 شخص من هؤلاء المسافرين.

وتابع، انه منذ انتشار فيروس كورونا في ايران صدر القرار بوقف اصدار تاشيرات للرعايا الافغان الى اشعار اخر؛ كما فرضت مراقبة صحية صارمة على الزيارات التي جرت خلال الفترة الاخيرة.

واكد امينيان، انه مع لحاظ هذه الاجراءات لكن لم تسجل لحد الان اي حالة مشبوهة في معبر دوغارون الحدودي او مدينة تايباد (شرقي خراسان الرضوية).

كما نوه باستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية على غرار الماضي، للتعاون مع افغانستان في مجال الحدّ من تفشي فيروس كورونا نظرا للازمة الراهنة في هذا البلد.

وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين، اشار السفير امينيان الى دور معبر دوغارون الحدودي الفاعل؛ مبينا ان حجم الصادرات عبر هذا المنفذ الحدودي يبلغ ملياري دولار سنويا.

وفي معرض تعليقه على الاتفاق الموقع مع طالبنان حول انسحاب القوات الامريكية من افغانستان، قال : ان الامريكيين انفقوا مبالغ طائلة على مدى عقدين من الزمن لتحقيق اهدافهم دون ان ينجحوا على الاطلاق؛ مضيفا ان ترامب يسعى من خلال مسرحيته الاخيرة في هذا البلد الى ضمان نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن بطبيعة الحال ان خروج امريكا من افغانستان يصب في مصلحة الشعب الافغاني ودول الجوار ايضا.

انتهى ** ح ع