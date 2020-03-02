طلاب الجامعات يتنافسون في دوري "كشك الصحف" لجائزة المصطفى (ص) العالمية

ويتمحور الدوري اساسا على مواضيع ذات صلة بالعلوم والتقنية بما في ذلك “التعريف بالإنجازات والتطورات العلمية لبلدان العالم الإسلامي” و”نقد التوجه الاستهلاكي للعلم والترويج لتطوير العلم” و"تعزيز دور الدول الاسلامية في تغيير المعادلات الدولية"، و”العلم والاقتصاد القائم على المعرفة ومكانة الشركات القائمة على المعرفة في تطور المجتمعات” و”العلم هو وسيلة اقتدار البلدان الإسلامية” و”اسباب أهمية المرجعية العلمية لبلدان العالم الإسلامي” و”التعاون البناء في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع في العالم الإسلامي في سبيل تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة”.

وفي ختام الدوري وبعد تقييم الأعمال المرسلة ستقدم جوائز نقدية لـ"أفضل كتابة"، و"افضل صحيفة"، و"أفضل تصميم للغلاف"، و"أفضل كتابة طلابية غير إيرانية" لأصحاب المراكز الأولى حتى الثالثة.

وبدأت الدعوة اعتبارا من 26 شباط/فبراير حتى 15 حزيران/يونيو 2020.

ويمكن للطلاب وأصحاب الصحف الطلابية الراغبين، التسجيل في هذا الحدث الثقافي من خلال زيارة موقع الدوري على عنوان http://l-dakkeh.ir/

وفي إطار تكريم العلماء البارزين والتمهيد للتعاون والتنمية العلمية والتقنية في العالم، صادق المجلس الأعلى للثورة الثقافية في العام ۲۰۱۱ على جائزة “المصطفى” صلى الله عليه وآله بصفتها إحدى رموز الجدارة والتفوق العلمي على مستوى العالم. وتقدم هذه الجائزة مرة كل سنتين للعلماء والباحثين البارزين في العالم الإسلامي لأعمالهم الإبداعية.

انتهى**أ م د



