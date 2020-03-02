ظريف يشجب اعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف مساء اليوم الاثنين: ان ايران تشجب موجة اعمال العنف المنظمة ضد المسلمين الهنود.

واضاف: ان ايران صديقة للهند منذ قرون. ندعو المسؤولين الهنود لضمان رفاهية "جميع" الهنود وان لا يسمحوا باستمرار اعمال القتل العبثية هذه. المسار القادم يجب ان يكون على اساس الحوار وسيادة القانون.

واندلعت اعمال العنف ضد المسلمين بسبب احتجاجهم على تعديل قانون المواطنة الذي يعتبرونه أداة لحرمانهم حتى من حقوقهم الأساسية بموجب الدستور.

وادت اعمال العنف هذه الى مصرع العشرات وجرح المئات من المسلمين .

وقد أقرت الحكومة في الهند، مؤخرا، قانون تعديل المواطنة لتعديل قانون الجنسية لعام 1955، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وتحديدا من الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، باستثناء المسلمين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من الهندسة العرقية والطائفية التي تقوم بها الحكومة.

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