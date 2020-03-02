شحنة مساعدات اوروبية الى طهران لمواجهة فيروس كورونا

وكتب قاسمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاثنين: ان شحنة مساعدات تحمل اشياء ومواد (طبية) فرنسية تم اعدادها بمشاركة مالية من 3 دول اوروبية انطلقت مساء الاثنين من باريس الى طهران لمساعدة ايران في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا قد اصدرت اليوم بيانا اكدت فيه تضامنها مع اسر ضحايا فيروس كورونا في ايران واعلنت عن ارسال مساعدات طبية ومالية لايران في مسار مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية ان شحنة تتضمن كمية من العدة الطبية (كيت) المختبرية والقفازات والملابس الواقية الخاصة سيتم نقلها سريعا اليوم بالطائرة الى طهران.

وتعهدت الدول الثلاث كذلك بتقديم مساعدة مادية بقيمة نحو 5 ملايين يورو لايران عبر منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية.

وكان السفير الايراني في باريس بهرام قاسمي قد اعلن في تغريدة له قبل ذلك بانه حضر اليوم اجتماعا لـ "مركز ادارة الازمة" في الحكومة الفرنسية بحضور رئيس المركز وبعض مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية قدم خلاله عرضا لاجراءات وجهود الحكومة الايرانية في السيطرة ومواجهة فيروس كورونا.

واضاف، ان هذه المواجهة يجب ان تكون شاملة من قبل الجميع لذا فقد تقرر في ضوء خبرات البلدين في الكثير من المجالات، استمرار التعاون والتعاطي بين الجانبين في اطار تبادل المعلومات والابحاث وارسال المساعدات قدر الامكان.

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