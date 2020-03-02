٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83699248
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ايران والعراق يبحثان التعاون الثنائي واستقرار المنطقة

ايران والعراق يبحثان التعاون الثنائي واستقرار المنطقة

بغداد/3اذار/مارس/ارنا-بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين، اوضاع استقرار المنطقة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين وتحقيق شراكات ستراتيجية في كافة المجالات.

وجاء في بيان لوزرارة الخارجية العراقية، تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، ان "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، أكد في اتصال هاتفيّ جمع بين الوزيرين العراقيّ والإيرانيّ، على ان العراق مُهتمّ بتدعيم علاقات التعاون الثنائيّ بين بغداد وطهران، وأهمّية تحقيق شراكات ستراتيجيّة في سائر المجالات لتحقيق تطلعات كلا الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، "وتبادل الوزيران في مكالمتهما الآراء حول عدد من المسائل الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترك، مع التركيز على ضرورة مُواصَلة الجُهُود لحلحلة المشاكل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

انتهى ع ص ** 2342

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