ايران والعراق يبحثان التعاون الثنائي واستقرار المنطقة

وجاء في بيان لوزرارة الخارجية العراقية، تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، ان "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، أكد في اتصال هاتفيّ جمع بين الوزيرين العراقيّ والإيرانيّ، على ان العراق مُهتمّ بتدعيم علاقات التعاون الثنائيّ بين بغداد وطهران، وأهمّية تحقيق شراكات ستراتيجيّة في سائر المجالات لتحقيق تطلعات كلا الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، "وتبادل الوزيران في مكالمتهما الآراء حول عدد من المسائل الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترك، مع التركيز على ضرورة مُواصَلة الجُهُود لحلحلة المشاكل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

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