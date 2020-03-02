ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في العراق الى 26

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في حديث صحفي، إن "عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا في العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "من الحالات ايضا 4 بالسليمانية و 5 حالات في كركوك 2 في النجف وحالة 1 لكل من محافظتي ميسان وبابل".

يشار الى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت بوقت سابق من، أمس الاثنين، عن رصد خمس حالات جديدة مؤكدة ان الحالات الجديدة المصابة بالفايروس 3 منها في بغداد واخرى في محافظة ميسان ‍ميسان والخامسة في النجف الاشرف.

وكان مدير مستشفى الزهراء ببغداد الدكتور عباس عويد الحسني، قد دعا الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد كإجراء وقائي لمواجهة فايروس كورونا.

وقال الحسني خلال حوار متلفز "نخشى انتقال الفايروس الى الفئات العمرية الصغيرة، وان الفايروس ينتقل بالرذاذ ولا ينتقل الى أبعد من مترين من المريض المصاب"، مشيرا الى ان "المؤسسات الصحية العراقية اتخذت اجراءات مشددة في مواجهة كورونا" ولفت الى ان "الملامسين هم الأخطر ويجب اتخاذ الاجراءات المشددة واتخاذ خطة استباقية وتفكيك الازمة وتقطيع المحافظات وتقييد انتقال المواطنين الا للضرورة القصوى".

وأكد الحسني "نفتقد للوعي الصحي للمواطنين، وبدأنا بتطبيق نظام الكشف الحراري للوقاية وحماية الناس وأحياناً التحليل للمريض بدأ يتأخر الى 24 ساعة بسبب الزخم احياناً للمراجعين"، مشددا "هذا المرض ابتلاء والعراقيون سيخرجون من الأزمة أقوى وبعزيمة وسنتجاوزها بأقل الخسائر".

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