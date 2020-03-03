قائد الثورة الإسلامية يغرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة

وعادة مايقوم الايرانيون في مثل هذه المناسبة بغرس الآف الشتلات في الحدائق العامة واحزمة المدن انطلاقا من اهتمامهم بالطبيعة والدور الذي تقوم به الغابات والاشجار في خدمة الانسان والبيئة.
انتهى** 2344
طهرن/ 3 اذار/ مارس/ ارنا – بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية و على أعتاب يوم الشجرة، غرس قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ظهر اليوم الثلاثاء شتلة في الحديقة الملحقة بمكتب سماحته.
وعادة مايقوم الايرانيون في مثل هذه المناسبة بغرس الآف الشتلات في الحدائق العامة واحزمة المدن انطلاقا من اهتمامهم بالطبيعة والدور الذي تقوم به الغابات والاشجار في خدمة الانسان والبيئة.
انتهى** 2344
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