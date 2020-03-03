قائد الثورة الإسلامية يغرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة

طهران / 3 اذار / مارس / ارنا - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ، أن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى موسكو لم يحدد موعدها ، وان الجانبان يحضران لها.