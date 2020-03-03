ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 77 شخصا

وقال رئيسي في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء حول أحدث احصائيات حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 835 اصابة جديدة، توفي 11 منهم.

وصرح ان محافظات جيلان وقم وطهران سجلت أعلى الاصابات بالفيروس .

واشار رئيسي الى ان أكثر من 8 الاف و532 شخص رقدوا في المستشفيات بسبب الاصابة بكورونا، وبعد اجراء الاختبار على 5 الاف و737 شخصا ، تأكد اصابة الفين و336 منهم بالفيروس.

وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم 91 الفا و318 شخصا، توفي منهم 3 الاف و131 بسبب الاصابة بمرض كوفيد 19 وتعافي 48 الف و291 شخص.

انتهى** 2344