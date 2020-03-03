المجلس التنسيقي للدعوة الاسلامية : لا يمكن السكوت على جرائم التطهير العرقي ضد مسلمي الهند

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، ندّد المجلس التنسيقي للدعوة الاسلامية بالمجازر الاخيرة ضد مسلمي الهند؛ مؤكدا انه في ظل الظروف الراهنة في ايران الاسلامية (جراء تفشي فيروس كورونا) حيث عدم امكانية تنظيم مسيرات احتجاجية بمشاركة ابناء الشعب الايراني الابي، ندعو الحكومة الكريمة ولاسيما الجهاز الدبلوماسي و وسائل الاعلام الى التركيز الجاد على هذا التطور وحشد الراي العام والاوساط الدولية ضد المتطرفين هناك.

واضاف البيان : ان العنف المنظم ضد المسلمين المضطهدين في الهند والمشاهد الوثائقية التي عكست وممارسات العنف الوحشية هناك تركت الحزن والاسى في قلب كل انسان حر.

و وصف البيان الصادر عن المجلس التنسيقي للدعوة الاسلامية في ايران، المجازر ضد الانسانية والصمت المشين من جانب الاوساط والمنظمات الدولية ومايسمى بمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، شكلت معصية لن تغفر؛ ذلك ان التنديد بالممارسات الوحشية والقبلية الصادرة عن العنصريين الهنود ومطالبة الحكومة الهندية باتخاذ اجراءات عاجلة ومؤثرة لصد هؤلاء المجرمين مسؤولية انسانية ودينية تثقل عاتق الاحرار والمسلمين في ارجاء العالم.

وخلص البيان الى انه لا يمكن السكوت على جرائم التطهير العرقي في الهند اطلاقا.

انتهى ** ح ع