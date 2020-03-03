السلطة القضائية تمنح نازنين زاغري إجازة للانضمام إلى أسرتها في طهران

واصدرت السلطة القضائية الإيرانية قرارا، تمنح بموجبه إجازة للكثير من السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، بهدف منع اصابتهم بفيروس كورونا.

واعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "علي رضا رئيسي" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الاصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 77 حالة والمصابين 2336 وعدد المتعافين 435 شخصا .

يذكر ان نازنين زاغري المسجونة في ايران منذ عام 2016 بسبب نشاطاتها المناوئة لنظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية ومشاركتها في الحرب الناعمة ضد النظام مازالت تمضي عقوبتها البالغة خمس سنوات.

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