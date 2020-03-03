تمديد صلاحيات المصرف المركزي لإدارة سوق العملة وتعديل النظام المصرفي في البلاد

وفي مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع انستغرام، أضاف همتي، ان القرار تمخض عن اجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادی أمس الإثنين.

كما من المقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء لمجلس النقد والائتمان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كيفية مساعدة أصحاب الأعمال الذين باتوا يعانون من انخفاض الإيرادات والمشكلات المالية اثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

انتهى**أم د