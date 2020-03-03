تمديد صلاحيات المصرف المركزي لإدارة سوق العملة وتعديل النظام المصرفي في البلاد

وفي مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع انستغرام، أضاف همتي، ان القرار تمخض عن اجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادی أمس الإثنين.
كما من المقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء لمجلس النقد والائتمان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كيفية مساعدة أصحاب الأعمال الذين باتوا يعانون من انخفاض الإيرادات والمشكلات المالية اثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.
انتهى**أم د
طهران/3 آذار/مارس/إرنا- أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" عن تمديد صلاحيات المصرف في إدارة سوق العملة الصعبة وتعديل النظام المصرفي في البلاد حتى نهاية العام الإيراني المقبل (1399 هـ.ش/ يبدأ في 21 مارس).
وفي مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع انستغرام، أضاف همتي، ان القرار تمخض عن اجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادی أمس الإثنين.
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