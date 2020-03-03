مساعد وزير الصحة يؤكد على دعم الشركات المعرفية الناشطة في مكافحة فيروس كورونا

وفي تصريح له حول اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق الابداع والتنمية اليوم الثلاثاء، اشار ملك زادة الى قرار الاجتماع بشان تقديم الدعم المالي للشركات القائمة على المعرفة في ايران والتي تنشط في مجال الكفاح ضد فيروس كورونا؛ معربا عن امله في تجاوز الازمة الناجمة عن تفشي هذا الوباء باقل نسبة من الاضرار.

ونوه مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في ارجاء العالم ومعاناة المجتمع الدولي جراء هذا الوباء اليوم؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان ايران وفي ضوء طاقاتها البشرية الفاعلة في المجالات الصحية والعلاجية وايضا كوادرها المتخصصة الكفوؤة، قادرة على سدّ حاجاتها في مجال الاجهزة الطبية وعلب التشخيص والدواء.

وتابع قائلا : نحن قادرون من خلال التكاتف وتظافر الجهود فيما بيننا، على مكافحة هذا الفيروس واجتيازه بسلام وباقل نسبة من الخسائر .

انتهى ** ح ع