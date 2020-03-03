روسيا: لتكف أميركا عن انتهاك الاتفاق النووي بدلا عن المحاولة لتمديد حظر الأسلحة على إيران

وجاء في بيان الوزارة حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "أعلن في الكونغرس، أن الولايات المتحدة ستحاول إقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض [ فيتو] ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة "ضد إيران."

وتابع البيان:"في الواقع، فإن مجلس الأمن لا يثير هذه القضية. لا توجد أسباب لذلك، وإن الشروط والمدة المتفق عليها في عام 2015، لا تخضع للمراجعة. إنه موقف سخيف عندما يبدأ بلد ما في مناقشة تمديد بعض المتطلبات لقرار ينتهكه البلد ذاته، لكن في الوقت نفسه، تحت تهديد العقوبات، يحاول منع الدول الأخرى من تنفيذه".

هذا وكان مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا تجري الآن مناقشات حول تمديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة من وإلى إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق، أنه يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الإبقاء على حظر توريد الأسلحة على إيران.

انتهى**أ م د