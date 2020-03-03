وزير الطاقة : ايران الى صدارة تبادل الطاقة في المنطقة

تصريحات وزير الطاقة الايراني اليوم، جاءت على هامش تدشينه 41 مشروعا في مجالات صناعة الماء والكهرباء، بالتزامن وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لدى 6 محافظات في ارجاء البلاد.

ولفت اردكانيان، الى تدشين محطة جديدة لانتاج الطاقة الكهربائية تسع لنحو الف ميغاواط بنهاية العام الحالي (الايراني – في 20 اذار / مارس 2020)؛ مبينا ان اجمالي السعة الانتاجية للبلاد ستبلغ عقب تدشين المحطة الجديدة، لنحو 83 الفا و600 ميغاواط.

كما اشار الى الدور الرئيسي للطاقة في شتى الصعد ومنها الصناعات والامن والزراعة والخدمات العلاجية والعلوم؛ مبينا ان احد مؤشرات التنمية لدى الدول المختلفة، يكمن في توفر البنى التحتية ذات الصلة بالطاقة لديها.

وفي السياق، اعلن وزير الطاقة عن تدشين محطات جديدة لانتاج الطاقة الحرارية بسعة 3 الاف ميغاواط في مختلف المحافظات.

انتهى ** ح ع