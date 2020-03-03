طيران الجيش هو مركز ثقل القوات المسلحة

ولدى زيارته التفقدية للاقسام المختلفة لمقر طيران الجيش، قال العميد كيومرث حيدري في كلمة له امام حشد من القادة والكوادر التقنية، ان طيران الجيش أصبح اليوم في القمة بفضل الله وجهود الخبراء والتقنيين والطيارين الملتزمين.

واوضح قائد القوة البرية : لقد وصلنا إلى وضع يمكننا فيه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إعادة الصيانة الشاملة (overhaul) وتصنيع القطع وقطع الغيار، وهو عمل عظيم وقيم على صعيد أسطول طيران الجيش ويجب أن نسعى جاهدين للاعتماد على انفسنا وان نبرهن ذلك للجميع.

وقال العميد حيدري إن طيران الجيش هو مركز الثقل بين القوات المسلحة، مضيفا إن طيران الجيش يجب أن يكون قوياً في جميع المجالات التقنية والعملانية.

انتهى**أ م د