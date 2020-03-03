تدشين منظومة إلكترونية لإختبار الإصابة الذاتي بفيروس كورونا

http://corona.research.ac.ir/.

وأضاف الدكتور ملك زادة في حوار مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، ان هذه المنظومة تم تصميمها وتدشينها بفضل الجهود الدؤوبة للزملاء الأطباء والأخصائيين في مجال الأمراض السارية بمركز أبحاث علوم الغدد الصماء والأيض في جامعة طهران للعلوم الطبية، والفريق التقني للبرمجة وتطوير وتحليل البيانات لشركة إيرانية قائمة على المعرفة.

وتشتمل المنظومة على عدة أقسام مختلفة وتقدم معلومات وإرشادات توعوية حول فيروس كورونا، ونظام تقييم ذاتي لاختبار الاصابة، وكذلك تسجيل وإحصاء المرضى في إيران.

وتابع، ان الفريق المصمم لهذه المنظومة الالكترونية يعمل على اضافة أقسام أخرى لها بما في ذلك اقامة دورات تعليمية افتراضية في هذا الصدد.

واعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، "علي رضا رئيسي" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الاصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 77 حالة والمصابين 2336 وعدد المتعافين 435 شخصا .

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