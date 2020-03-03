سفير ايران في روسيا: أي عملية تبادل مالي في اطار آلية "اينستكس" لم تجر لغاية الان

وخلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشف في موسكو اليوم الثلاثاء اشار جلالي الى عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم وقال، ان الاوروبيين هم الذين اطلقوا الالية المالية "اينستكس"الا انه لم تجر لغاية الان اي عملية تبادل مالي في اطارها.

ونوه إلى أهمية العلاقات البرلمانية وأكد على الحاجة إلى الدعم الكامل من قبل النواب الروس والإيرانيين لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ، وقال أن القطاع الخاص في البلدين بحاجة إلى التعريف بطاقاتهما لبعضهما البعض.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ، على أهمية العلاقات البرلمانية بين إيران وروسيا ، وأعرب عن دعمه لمبادرات البرلمانين في المنظمات الدولية ، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون.

ورحب كاساتشف بتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي ، معربا عن أمله بتنمية علاقات البلدين على صعيد القضايا الإقليمية والتعاون البرلماني الإيراني الروسي.

واشار إلى مستجدات الاوضاع في سوريا وقال انني ارى الحوار بين روسيا وإيران في سياق عملية استانا، سيساعد في حل المشاكل الإقليمية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وآخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي .

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