وزير الصحة يشكر قائد الثورة لاشادته من جديد بجهود الكوادر الطبية

وجاء في الرسالة التي وجهها الوزير نمكي الثلاثاء، ان المدافعين الحاملين ارواحهم على اكفهم في القطاع الصحي ايقنوا بان قائدهم يرى ويدرك ويقدر مكانتهم ومنزلتهم الرفيعة وان اسرهم الكريمة ادركت بانها ان كانت تتحمل بُعد اعزائها العاملين في خندق الخدمة للمرضى ليل نهار فان هنالك على الاقل رجل عظيم يتفهم ويثمن هذا الصبر التضحوي، وان كبار مدراء النظام الصحي قد تعززت معنوياتهم اضعافا مضاعفة بان قائد الثورة يخاطب الجميع ليكونوا الى جانبهم بكل طاقاتهم وان لا يتركونهم وحيدين في هذا الصراع الذي لا هوادة فيه، وان العاملين المخلصين؛ بدءا من كوادر المراكز الصحية القروية حتى الاطباء والممرضين في التخصصات الطبية العليا في البلاد الذين تالموا في مراحل من ايام الحياة من هجمات غير منصفة طالتهم قد ادركوا جيدا بان لهم شعبا عارف للجميل وابا عطوفا يشد ازرهم في المنعطفات التاريخية بدعاء وتصريح وشكر وتقدير، وان الاخصائيين والخبراء المتمرسين قد اكتسبوا روحا جيدة حينما سمعوا بان اتباع ارشاداتهم ونصائحهم العلمية والطبية هي فتوى القائد العظيم للثورة الاسلامية، وان الجميع يشكرون الباري تعالى بان لهم هذه الطاقة العظيمة منقطعة النظير للايام الصعبة ويبتهلون الى الباري بان يمن بالشفاء على المرضى ويبعد البلاء والمرض عن هذه الديار وان يحفظ بعزته عمود خيمة البلاد الراسخ.

انتهى ** 2342