الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم ثلاثة قيادیین من حماس

وقال مكتب اعلام الاسرى إن قوة عسكرية صهونية كبيرة اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله واعتقلت القيادي في حماس باجس خليل مصطفى نخلة خلال اقتحام منزله.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن القيادي نخله قبل شهور، إذ خاض خلال اعتقاله الأخير إضرابًا عن الطعام.

كما اعتقلت قوة عسكرية صهيونية القيادي في حماس أحمد زيد عقب مداهمة منزله في حي الإرسال بمدينة رام الله وقامت بتفتيشه.

وشهد حي الإرسال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال خلال انسحاب الدوريات العسكرية من المكان.

كما اعتقلت القيادي والناطق السابق باسم حماس في الضفة سائد أبو بهاء، عقب مداهمة منزله في بلدة بيتونيا قرب رام الله وجرى نقله إلى معسكر "عوفر".

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة رام الله اربعة اسری محررين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجرًا ثلاثة أسرى محررين من عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وفلسطينیا في مدينة الخليل.

وتعتقل سلطات الاحتلال الصهيوني اكثر من خمسة الاف فلسطيني في سجونها بينهم ستة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

انتهى