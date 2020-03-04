المسلسل الايراني " الوالهون " يدبلج الى العربية

المسلسل الايراني " الوالهون" ( دلدادكان) من إخراج منوجهر هادي وإنتاج ايرج محمدي و يؤدي كل من سيروس همتي ومهدي صبايي الدورين الاساسيين في المسلسل من عمر الـ20 حتى العقد السادس.

سيناريو المسلسل من تاليف "بابك کايدان" و"مهدي محمد نجاديان"، وتدور أحداث المسلسل في ثلاثة فصول، الفصلين الأول والثالث يتحدثان عن الزمن الحاضر، بينما يتحدث فصله الثاني عن الماضي.

ويبدأ الجزء الثاني من عام 1978 ويستمر حتى عام 1985، ويصور حياة عدّة أسر، وتدور أحداث القصة في قالب أحداث تلك الحقبة التي ترافقت مع الثورة الإسلامية وسنوات الحرب الصدامية على إيران.

ويحكي مسلسل الايراني " الوالهون" قصة صراع بين عائلتين حيث يصبح الاولاد ضحايا هذا الصراع.

ويشارك في تمثيل المسلسل الممثلون: مليكا شريفي نيا، بانته ‌آ بهرام ، مسعود رایغان ، مهرانة مهين ‌ترابي، حميد غودرزي، ليندا کياني، افسانة ناصري وآرش مجيدي .

هذا ويؤدي الفنان الكبير محمد اصفهاني شارة نهاية المسلسل بصوته.

انتهى**م م**