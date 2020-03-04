٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٢١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83701293
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الرئيس روحاني يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران

الرئيس روحاني يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا - قام رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الاربعاء بغرس شجرة في حديقة مجمع سعد اباد الثقافي والتاريخي بطهران وذلك بمناسبة يوم التشجير في ايران.

وحضر الرئيس روحاني صباح اليوم في مجمع سعد اباد الثقافي والتاريخي، برفقة رئيس بلدية طهران بيروز حناجي  ومدير مكتب رئاسة  الجمهورية محمود واعظي وقام بغرسة شجرة بمناسبة يوم التشجير.

انتهى**م م**

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