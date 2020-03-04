اللجنة البارالمبية الآسيوية: الراحل "سيامند رحمان" كان قدوة للكثيرين

واعرب راشد في برقية تعزية وجهها الى رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية محمود خسروي وفا بالمناسبة عن الاسى العميق لوفاة الرباع سيامند رحمان وقال : ان ما قام به رحمان خلال فترة احترافه صفحة ذهبية في تاريخ رفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة فهو لم يكن قدوة لهم فحسب بل كان ملهما ويشهد العالم وايران بصماته فهو كان انسانا رائعا ولطيفا للغاية وهناك القليل من امثاله بهذه الصفات.

وتابع، اليوم فقدت الاسرة الكبيرة للحركة البارالمبية واحدا من افضل اعضائها ولا يسعني هنا الا ان اقدم نيابة عن اللجنة البارالمبية الاسيوية المواساة بهذه الخسارة الكبيرة لاسرة رفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة واسرته واصدقائه وكذلك لاصدقائنا الطيبين في اللجنة البارالمبية الوطنية الايرانية.

وقامت اللجنة البارالمبية الدولية يوم امس الثلاثاء بتنكيس علمها في المبنى المركزي بمدينة بون الالمانية.

يذكر ان اقوى رجل في العالم في الوزن فوق الثقيل لذوي الاحتياجات الخاصة وافته المنية عصر الاحد اثر اصابته بنوبة قلبية حينما كان في منزله ولم تفلح الاسعافات الطبية في انقاذ حياته بعد نقله للمستشفى.

وكان رحمان قد احرز الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والذي سجل فيه رقما تاريخيا بلغ 310 كغم واحرز كذلك 5 مياليات ذهبية وواحدة فضية في مسابقات بطولة العالم و 3 ميداليات ذهبية باراسيوية في غوانجو 2010 واينجون 2014 وجاكرتا 2018 .

والفقيد رحمان الذي ناهز عمره 31 عاما هو من مدينة اشنوية التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

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