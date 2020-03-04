ايران تشيد بناء "صفر الطاقة"

وافادت معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون التقنية ان الهدف من المذكرة انشاء بناء صفر الطاقة أو بناء منخفض الطاقة التي تستخدم شبكة من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون سنويا مقداره صفر.

ويمكن استخدام المباني ذات صفر الطاقة ذاتيا وبشكل مستقل عن شبكة إمدادات الطاقة. ويمكن حصاد الطاقة في الموقع، عادة من خلال مزيج من تكنولوجيات الطاقة المنتجة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال مدير المشروع الوطني لترشيد استهلاك الطاقة "علي وطني " ان هذا المشروع هو الاول من نوعه في ايران، واصفا اياه بالمشروع الوطني، متمنيا ان ينظر اليه علميا واقتصاديا واداريا وتنفيذيا.

وبين ان تطوير مباني الصفر طاقة الحديثة أصبح ممكنا، ليس فقط من خلال التقدم المحرز في تقنيات وتكنولوجيات البناء الجديدة, لكنها تحسنت كثيرا عن طريق البحوث الأكاديمية في المباني التقليدية والتجريبية، والتي جمعت بيانات دقيقة لأداء الطاقة. يمكن لنماذج الكمبيوتر المتقدمة اليوم ان تظهر مدى فعالية قرارات التصميم الهندسي.

واضاف يمكن قياس استخدام الطاقة بطرق مختلفة (نسبةً إلى التكلفة، الطاقة ، أو انبعاثات الكربون) وبصرف النظر عن التعريف المستخدم، تؤخذ وجهات نظر مختلفة حول الأهمية النسبية لمحصول الطاقة وحفظ الطاقة لتحقيق توازن الطاقة.

على الرغم من أن مباني الصفر طاقة لا زالت غير مألوفة في البلدان النامية، إلا أنها باتت تكتسب أهمية وشعبية. حيث أن نهج صفر صافي الطاقة لديه القدرة على خفض انبعاثات الكربون، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

بالإمكان تسمية أي مبنى يقترب من الصفر في صافي استخدامه للطاقة بـ "بناء طاقة تقترب من الصفر" أو "بيت الطاقة المنخفضة للغاية". بينما يمكن اطلاق اسم "مباني طاقة –اضافية" على المباني التي تنتج فائضا من الطاقة خلال جزء معين من السنة.

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