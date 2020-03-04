وزير النفط يصل الى فيينا لحضور مؤتمر أوبك الاستثنائي

ويأتي الاجتماع الاستثنائي ل(أوبك) في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في عدد من دول العالم والذي اثر سلبا على اسواق النفط العالمية.

واتفق وزراء النفط من داخل (أوبك) وخارجها في ديسمبر الماضي على زيادة حجم خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل بهدف استقرار وتوازن الاسواق العالمية.

و من المقرر أن يقرر وزراء البلدان المصدرة للنفط تخفيضات إضافية في الإنتاج لمواجهة الآثار السلبية على انخفاض الطلب جراء فيروس كورونا .

وانخفض الطلب على مشتريات النفط ، وخاصة من الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم ، بسبب إغلاق بعض الصناعات الانتاجية ما أدى الى انخفاض الشحن العالمي، الذي تأثر بانتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط.

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