٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83701715
٠ Persons

سمات

وزير النفط يصل الى فيينا لحضور مؤتمر أوبك الاستثنائي

وزير النفط يصل الى فيينا لحضور مؤتمر أوبك الاستثنائي

لندن/ 4 اذار/ مارس / ارنا - وصل وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه إلى فيينا اليوم الأربعاء للمشاركة في المؤتمر الوزاري الاستثنائي ال178 لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف (اوبك بلس) المقرر 5 و6 مارس الجاري.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي ل(أوبك) في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في عدد من دول العالم والذي اثر سلبا على اسواق النفط العالمية.

واتفق وزراء النفط من داخل (أوبك) وخارجها في ديسمبر الماضي على زيادة حجم خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل بهدف استقرار وتوازن الاسواق العالمية.

و من المقرر أن يقرر وزراء البلدان المصدرة للنفط تخفيضات إضافية في الإنتاج لمواجهة الآثار السلبية على انخفاض الطلب جراء فيروس كورونا .

وانخفض الطلب على مشتريات النفط ، وخاصة من الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم ، بسبب إغلاق بعض الصناعات الانتاجية ما أدى الى انخفاض الشحن العالمي، الذي تأثر بانتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 15 =