زنكنه : انتاج النفط في ايران لم يتأثر سلبا بفيروس كورونا

وفي تصريح للصحفيين عند وصوله العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الاربعاء، اشار زنكنة الى تراجع نسبة استهلاك الوقود في مجالي النقل وحركة المرور داخل البلاد على خلفية انتشار هذا الفيروس.

وتوقع وزير النفط ان تواجه اسواق البترول العالمية فائضا في مجال الانتاج على خلفية ذلك؛ داعيا منظمة اوبك وغيرها ببذل الجهود لاعادة التوازن الى الاسواق.

وتابع، انه بناء على اقتراح اللجنة الفنية المشتركة بين اوبك وغير اوبك (JTC)، فقد تقرر خفض 500 الف برميل من الانتاج اليومي للنفط.

وردّا على سؤال حول قرار ايران بشان تقليل ما يزيد عن 500 الف بريل من عدمه، صرح ان ذلك يعتمد على سياسة العمل المتبعة.

علما ان وزير النفط الايراني وصل اليوم الاربعاء الى فيينا للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة اوبك، والذي سيعقد بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط.

ويتوقع ان يبحث اجتماع فيينا الحالي موضوع تقليل حجم انتاج النفط استعدادا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

انتهى ** ح ع