ظريف يبحث مع نظيره السويسري سبل مكافحة فيروس كورونا

وأفادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم الأربعاء، آخر التطورات فيما يخص انتشار فيروس كورونا في العالم وسبل المكافحة الجماعية لهذا الفيروس.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 92 شخصا والمصابين الفين و922 وعدد المتعافين 552 .

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