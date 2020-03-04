روحاني : سنتجاوز ازمة كورونا في اقصر فترة ممكنة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه روحاني اليوم الاربعاء؛ مضيفا ان فيروس كورونا وصل اليوم الى جميع محافظات البلاد تقريبا وایضا الكثير من دول العالم؛ وبما يلزم علينا ان نبذل قصارى الجهود ونتكاتف جميعا للخروج من هذه الازمة في اسرع وقت ممكن.

كما اشاد بجهود وتضحيات وزير الصحة والاطباء والممرضين والكوادر الطبية في البلاد؛ مصرحا ان هؤلاء يبذلون جهودا دؤوبة ليل نهار في سبيل معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وتابع رئيس الجمهورية : ان الجميع يتحمل مسؤولية ثقيلة في هذا المضمار؛ وانني اتعهد للشعب الايراني العزيز باننا وفي ضوء الطاقات المرموقة التي يتميز بها الاطباء في ايران وعزيمة الكوادر الطبية والتمريض وتضحيات وتعاون المواطنين سنتجاوز هذه المشكلة بادنى الاضرار وفي اقصر فترة زمنية ممكنة ان شاء الله تعالى.

كما طالب وسائل الاعلام والصحفيين ولاسيما مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بتكريس طاقاتها وجهودها الحازمة لصد محاولات الجماعات المناوئة للجمهورية الاسلامية في نشر الشائعات والاخبار المزيفة عبر الفضاء الافتراضي و وسائل الاعلام الاجنبية لاثارة القلق داخل البلاد.

الرئيس روحاني، تطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الى الحظر المفروض على الشعب الايراني، قائلا : للاسف حتى اولئك الذين يفرضون الحظر بانواعه على الشعب بما في ذلك الحظر الدوائي والغذائي ولجأوا على مدى العامين الاخيرين الى اشد الاجراءات خبثا ضد الشعب الايراني، ارتدوا اليوم قناع القلق بشان هذا الشعب نفسه.

وقال مخاطبا هؤلاء الاعداء : ينبغي عليكم ان كنتم صادقين حقا في ادعائكم، ان تلغوا الحظر على الادوية كخطوة اولى، وان تقرّوا باخطائكم وتعتذروا للشعب وان تقوموا ايضا بازالة الحظر المفروض على الانشطة البنكية والتحويلات المالية وانشطة الملاحة البحرية في هذا المجال.

واضاف، ان الشعب الايراني يعي جيدا بانكم تكذبون وتتنصلون عن ذكر الحقائق.

وفي الختام، اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للدول التي وقفت الى جانب ايران في مكافحة فيروس كورنا وارسلت المعدات الطبية والعلاجية كما اعلنت استعدادها لمواصلة ذلك.

انتهى ** ح ع