ظريف : مفاوضات استانا عززت الاستقرار ومكافحة الارهاب في سوريا

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال مراسم احياء "يوم الشجر" الوطني على اعتباب حلول موسم الربيع بمقر الخارجية في طهران، اشار ظريف الى اقتراح رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" لنظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بشان عقد الاجتماع القادم لمفاوضات استانا في طهران.

واضاف : لقد حان دور ايران لتستضيف قمة (رؤساء الدول الراعية) لمفاوضات السلام في استانا.

وقال وزير الخارجية : ان الآلية الوحيدة التي ادت الى خفض العنف والمضي قدما نحو مكافحة الارهاب، تمثلت في عملية استانا الناجحة؛ مؤكدا ضرورة عقد هذا الاجتماع في اسرع وقت ممكن وباعلى المستويات.

كما تطرق الى محادثاته الهاتفية اليوم مع وزير خارجية روسيا (سرغئي لافروف)؛ مبينا ان الاخير اكد ايضا ضرورة ذلك.

انتهى ** ح ع