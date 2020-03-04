"لامكان للملائكة" و"مشروع الزواج" يتنافسان في بلجيكا

ويعرض "لامكان للملائكة" (جايي براي فرشته ها نيست) للمخرج سام كلانتري في قسم "نظرة شبابية" التنافسي للمهرجان ويشارك "مشروع الزواج" (بروجه ازدواج) من الانتاج المشترك لحسام اسلامي وعطية عطارزاده في القسم التنافسي الدولي للمهرجان.

وتنطلق فعاليات المهرجان في السابع والعشرين من آذار/مارس الجاري وتستمر حتى الرابع من ابريل/نيسان المقبل في بروكسل.

ويقام مهرجان "ميلينيوم" الدولي سنويا ويتنافس في كل دورة منه 80 فيلما من مختلف انحاء العالم.

انتهى**أ م د