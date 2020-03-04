الكيان الصهيوني يفرض القيود على المسافرين ويفصل موظفين في الطيران بسبب فيروس كورونا

واعلن موقع "باسبورت نيوز" الصهيوني الناشط في مجال السياحة والطيران : إن وزارة الصحة الصهيونية تبحث في فرض قيود كهذه على العائدين من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب انتشار فيروس كورونا هناك وتقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بالفيروس فيها أكثر مما تم نشره.

كما تفرض الصحة الصهيوينة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها.

وفي غضون ذلك، بدأت شركة الطيران الصهيونية "إل عال" بفصل مضيفي ومضيفات لديها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الحاصل في أعقاب انخفاض بيع تذاكر الطيران وإلغاء رحلات جوية بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

كما فرض الكيان الصهيوني الحجر الصحي على الاف الصهاينة بمن فيهم اكثر من الف طالب في احدى المدارس بعد تأكد اصابة احد الطلاب هناك، وقرر ايضا الغاء ماراثون رياضي كان من المقرر تنظيمه في القدس المحتلة.

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