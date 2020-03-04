لاريجاني يؤكد ضرورة التسريع في وتيرة مكافحة انتشار كورونا 

وفي اتصال هاتفي له اليوم الأربعاء مع محافظ مدينة قم المقدسة "بهرام سرمست"، تلقى لاريجاني آخر التقارير عن الإجراءات المتخذة فيما يخص السيطرة على انتشار فيروس كورونا بمحافظة قم المقدسة.

وأعرب لاريجاني عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ومواساته لأسر ضحايا الإصابة بهذا الفيروس؛ مؤكدا على محافظ قم المقدسة مضاعفة الجهود من خلال تعبئة جميع الإمكانيات لاسداء الخدمات للناس وتعزيز روح الأمل لديهم وطمأنتهم بالنسبة للحفاظ على صحتهم.

كما أعرب عن أمله في الحد من تفشي هذا المرض والقضاء عليه بأقل عدد من الإصابات من خلال تنفيذ المرحلة الجديدة من خطط اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في محافظة قم المقدسة، باعتبارها المحافظة الأكثر تضرراً من هذا المرض المعدي.

وشكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي المساعي الحثيثة لجميع الكوادر الطبية والتمريضية والصحية في مستشفيات قم وطهران وكيلان التي بذلت جل جهودها في تقديم المساعدات الى الناس ليل نهار للحد من حالات الاصابة.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 92 حالة والمصابين الفين و922 ، فيما بلغ عدد المتعافين 552 شخصا.

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