محادثات هاتفية بين ظريف وبوريل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاربعاء بحث ظريف وبوريل حول تفشي فيروس كورونا في العالم واجراءات ايران في هذا المجال وكذاك احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والتقرير الاخير غير المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
انتهى ** 2342
طهران / 4 اذار /مارس /ارنا- تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل هاتفيا حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاربعاء بحث ظريف وبوريل حول تفشي فيروس كورونا في العالم واجراءات ايران في هذا المجال وكذاك احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والتقرير الاخير غير المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
انتهى ** 2342
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