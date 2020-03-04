محادثات هاتفية بين ظريف وبوريل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

طهران / 4 اذار/ مارس/ ارنا - قال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات، إنه على الرغم من اجراءات إيران، فإن التعاون الدولي في مكافحة المخدرات ليس بالمستوى المطلوب، مضيفا إن الدول التي تستهدفها تجارة المخدرات تخلت عن مبدأ المسؤولية المشتركة ولم تقم بدورها في هذه القضية العالمية.