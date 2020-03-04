ايران تعلن استعدادها لتطوير التعاون مع باكستان في مجال الملاحة البحرية

جاء ذك خلال لقاء السفير حسيني اليوم الاربعاء مع وزير شؤون الملاحة البحرية الباكستانية علي حيدر زيدي، حيث تباحث الجانبان حول التعاون المشترك ومن ضمنه في مجال الموانئ والملاحة البحرية.

واشار السفير الايراني الى اهمية استمرار المشاورات الثنائية للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية ، داعيا الى تطوير العلاقات بين شعبي البلدين ومن ضمنه السياحة الترفيهية والعلاجية والدينية.

من جانبه رحب وزير شؤون الملاحة البحرية الباكستانية خلال اللقاء بتطوير التعاون مع الجانب الايراني في مجال الموانئ والملاحة البحرية.

كما اشار الى قضية تفشي فيروس كورونا وضرورة استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين للعبور من الظروف الراهنة، معلنا تعاطفه مع الشعب الايراني بضحايا الفيروس.

واشاد المسؤول الباكستاني بموقف وزير الخارجية الايران في الدفاع عن المسلمين في الهند.

كما تباحث الجانبان حول احدث اوضاع عبور الرعايا الايرانيين والباكستانيين من الحدود المشتركة والنقل بين البلدين.

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