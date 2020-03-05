المساعد السابق لوزير الخارجية يؤكد ضلوع الكيان الصهيوني في التصعيد ضد مسلمي الهند

واضاف "رحيم بور" في حديث خاص اليوم الخميس لمراسل "ارنا"، ان استخدام العنف ضد مسلمي الهند ولاسيما المسلمين في منطقتي "جامو" و"كشمير" له جذور قديمة تعود الى تاريخ استقلال هذا البلد من قبضة الاستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية.

وحول الاقليات المذهية في شبه القارة الهندية، اوضح الدبلوماسي الايراني السابق ان الديانة الهندوسية تحتل الاكثيرية في هذا البلد الذي يضم في الوقت نفسه العديد من الاقليات بمن فيهم المسلمون والبوذيون والمسيحيون.

وفيما اشار الى التحرض الاجنبي الذي زاد من شدة التصعيد ضد المسلمين الهنود، اكد رحيم بور ان "اسرائيل" تلعب اكبر دور في هذا الخصوص؛ مبينا ان حكومة الهند صادقت قبل شهور على قانون المواطنة لايختلف عن القوانين السائدة في الكيان الصهيوني، الامر الذي صب الزيت على نار الخلافات في هذا البلد.

يتبع ...** ح ع