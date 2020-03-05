٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83702921
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الادميرال شمخاني : اكذوبة التموية ترمي استهداف السلامة النفسية للشعب الايراني

الادميرال شمخاني : اكذوبة التموية ترمي استهداف السلامة النفسية للشعب الايراني

طهران / 5 اذار / مارس / ارنا – اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني" ، ان اكذوبة التمويه الكبرى ليست سوى كلمة دليلية من اجل المساس بالسلامة النفسية للشعب الايراني.

واضاف الادميرال شمخاني في تغريدة نشرها اليوم الخميس : ان مهمة الاعداء تكمن في تعزيز الاثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا عبر الاخلال بقوة المناعة النفسية لدى الايرانيين.

وتابع : ان السلامة النفسية للشعب الايراني تواجه اليوم هجمات جبانة من جانب وسائل اعلام غربية وعبرية وعربية، لغرض الاخلال بالسلامة الجسدية في البلاد.

يذكر انه بناء على اخر الاحصائيات الصادرة يوم امس من وزارة الصحة الايرانية بشان حصيلة انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ عدد الاصابات الفين و922 شخصا، والوفيات 92، فيما غادر 522 اخرون بعد ثبوت تعافيهم من المرض.

انتهى ** ح ع  

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