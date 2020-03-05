وزارة الصحة تعلن وفاة 107 مصابا بفيروس كورونا في ايران

وفي تصريح له اليوم الخميس اعلن جهانبور اخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد في ايران؛ مبينا انه منذ امس لغاية اليوم تم الكشف عن 591 اصابة جديدة ليبلغ اجمالي عدد المصابين 3 الاف و513 شخصا.

واضاف، كما سجلت 15 حالة وفاة جديدة منذ يوم امس لغاية اليوم، بينما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 739 شخصا.

ونوه المسؤول في وزارة الصحة الايرانية، بارتفاع عدد مختبرات التشخيص الى 25 مركزا، مؤكدا ان هذا العدد سيبلغ بنهاية الاسبوع الحالي 40 مختبرا لسد حاجت البلاد في هذا الخصوص.

وتوقع جهانبور ان يشهد البلاد تراجعا في نسبة الاصابات بفيروس كورونا بدءا من الاسبوع القادم، وذلك في ضوء الاجراءات المتبعة وتظافر الجهود بين المسؤولين والمواطنين للحد من تفشي هذا المرض.

انتهى ** ح ع