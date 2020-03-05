٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83702993
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آخر الاحصائيات حول فيروس كورونا في البلاد؛

وزارة الصحة تعلن وفاة 107 مصابا بفيروس كورونا في ايران

وزارة الصحة تعلن وفاة 107 مصابا بفيروس كورونا في ايران

طهران / 5 اذار / مارس /ارنا – قال رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" : ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ايران بلغ اليوم الخميس 3 الاف و513 شخصا، وعدد الوفيات 107، بينما غادر 739 شخصا لحد الان المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد بعد ان ثبت تعافيهم من هذا الفيروس.

وفي تصريح له اليوم الخميس اعلن جهانبور اخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد في ايران؛ مبينا انه منذ امس لغاية اليوم تم الكشف عن 591 اصابة جديدة ليبلغ اجمالي عدد المصابين 3 الاف و513 شخصا.

واضاف، كما سجلت 15 حالة وفاة جديدة منذ يوم امس لغاية اليوم، بينما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 739 شخصا.

ونوه المسؤول في وزارة الصحة الايرانية، بارتفاع عدد مختبرات التشخيص الى 25 مركزا، مؤكدا ان هذا العدد سيبلغ بنهاية الاسبوع الحالي 40 مختبرا لسد حاجت البلاد في هذا الخصوص.

وتوقع جهانبور ان يشهد البلاد تراجعا في نسبة الاصابات بفيروس كورونا بدءا من الاسبوع القادم، وذلك في ضوء الاجراءات المتبعة وتظافر الجهود بين المسؤولين والمواطنين للحد من تفشي هذا المرض.

انتهى ** ح ع  

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