٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83703064
٠ Persons

سمات

لافروف يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ايران في مكافحة فيروس كورونا

لافروف يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ايران في مكافحة فيروس كورونا

موسكو / 5 اذار /مارس /ارنا – اكد وزير الخارجية الروسي "سرغئي لافروف" ان بلاده على استعداد للتعاون مع ايران في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل مراسل "ارنا" من موسكو عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، ان لافروف اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"؛ معربا له عن مواساته لضحايا الاصابة بفيروس كورونا في ايران، ومؤكدا استعداد روسيا لتقديم الدعم في سياق المكافحة والحد من تفشي هذا الوباء.

ويضيف التقرير، ان الجانبان الايراني والروسي استعرضا خلال اتصالهما الهاتفي، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وقضايا ثنائية اخرى.

كما تطرق لافروف وظريف الى آخر المستجدات فيما يخص الاتفاق النووي، وتسوية القضايا السورية في ضوء اتفاقات الدول الراعية لمفاوضات السلام في صيغة استانا.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 5 =