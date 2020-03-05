لافروف يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ايران في مكافحة فيروس كورونا

ونقل مراسل "ارنا" من موسكو عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، ان لافروف اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"؛ معربا له عن مواساته لضحايا الاصابة بفيروس كورونا في ايران، ومؤكدا استعداد روسيا لتقديم الدعم في سياق المكافحة والحد من تفشي هذا الوباء.

ويضيف التقرير، ان الجانبان الايراني والروسي استعرضا خلال اتصالهما الهاتفي، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وقضايا ثنائية اخرى.

كما تطرق لافروف وظريف الى آخر المستجدات فيما يخص الاتفاق النووي، وتسوية القضايا السورية في ضوء اتفاقات الدول الراعية لمفاوضات السلام في صيغة استانا.

انتهى ** ح ع