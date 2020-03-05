زنكنة : فيروس كورونا ادى الى انعدام التوازن بين العرض والطلب في اسواق النفط

وفي تصريح للصحيفيين على اعتاب الاجتماع الاستثنائي لمنظمة اوبك الذي سيعقد في فيينا لمناقشة الاثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، اكد زنكنة انه سنبغي لهذا الاجتماع ان يناقش موضوع خفض انتاج النفط لدى الدول الاعضاء.

واضاف : لم يتم بعد التوصل الى حجم محدد لكننا نبذل الجهود لدعم الاسواق.

وكان وزير النفط لايراني قد اشار في تصريح للصحفيين عند وصوله العاصمة النمساوية امس الاربعاء، الى تراجع نسبة استهلاك الوقود في مجالي النقل وحركة المرور داخل البلاد على خلفية انتشار فيروس كورنا؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان انتاج النفط في ايران لم يتأثر سلبا بهذا الفيروس.

وتوقع زنكنة، ان تواجه اسواق البترول العالمية فائضا في مجال الانتاج على خلفية انتشار كورونا؛ داعيا منظمة اوبك وغيرها ببذل الجهود لاعادة التوازن الى الاسواق.

انتهى ** ح ع