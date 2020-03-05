اللواء سلامي : ايران تنعم بظروف امنية منقطعة النظير في العالم

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق "ثار الله" التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان (جنوب شرق)، اشار اللواء سلامي الى موضوع فيروس كورنا المستجد في ايران؛ قائلا : اننا اليوم نواجه معركة بيولوجية الا ان الجمهورية الاسلامية ستواصل مسارها في هذه الظروف العسيرة بكل صلابة وحزم.

وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، على الحاجة الملحة الى مساندة الشعب في مسيرة الدفاع عن الثورة والنظام الاسلامي؛ مبينا ان هذه الحاجة تزداد يوما بعد يوم.

وتابع : اننا نخوض حاليا حربا ضد فيروس كورونا الذي قد يكون نتيجة هجوم بيويولجي يستهدف الصين وايران اولا ومن ثم سائر نقاط العالم؛ مردفا "لقد كنا نتصور بان القوات المسلحة والتعبئة هي الركيزة لكننا ادركنا اليوم بان الشعب هو المرتكز وبالاعتماد عليه لن نُهزَم".

واستدل اللواء سلامي بآي الذكر الحكيم، مؤكدا انه وفقا لوعد الباري تعالى سترتد هذه الفتن الى الاعداء انفسهم، بينما سيكون النصر من نصيبنا.

واستطرد قائلا : ينبغي علينا اليوم بان نكون اقواء ولا سبيل لنا غير ذلك من اجل التغلب على العدو، وان جميع قواتنا لها الدور الحاسم في هذه الحركة.

واضاف القائد العام للحرس الثوري، "سنواصل المضي على نهجنا بكل شموخ؛ نحن اقتربنا من النصر لان الارادة الالهية تقضي بنصر المؤمنين؛ لكن اعداءنا سيصابون بالعجز والاحباط دون ان يستطيعوا القيام بخطوة واحدة نحو الامام".

انتهى ** ح ع