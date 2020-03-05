٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83703345
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خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم؛

رئيسا البرلمانين الايراني والتركي يؤكدان على تسوية الازمة وتجنب الصراع في ادلب

رئيسا البرلمانين الايراني والتركي يؤكدان على تسوية الازمة وتجنب الصراع في ادلب

طهران / 5 اذار / مارس / ارنا – اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ونظيره التركي "مصطفى شنتوب" ضرورة اتخاذ تدابير سياسية لحل الازمة في ادلب وتجنب الصراع والتصعيد هناك.

واستعرض الجانبان الايراني والتركي في هذه المباحثات، العلاقات الثنائية والظروف الراهنة في المنطقة، بما في ذلك آخر المستجدات على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد في ايران.

الى ذلك، اعلن "شنتوب" عن استعداد تركيا للتعاون مع ايران في سياق القضاء على كورونا وتوفير الاجهزة الطبية الضرورية لهذا الغرض.

كما ناقش رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس البرلمان التركي، في اتصالهما الهاتفي اليوم، التطورات الاخيرة ذات الصلة بمسلمي الهند.

وفي معرض الاشارة الى مفاوضات استانا ودعم الشعب السوري، اكد لاريجاني وشنتوب على ضرورة اتخاذ اجراءات سياسية لتسوية الخلافات في ادلب وتجنب الصراعات والتصعيد في هذه المدينة.

انتهى ** ح ع  

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