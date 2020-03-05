الرئيس الباكستاني يشيد بمواقف قائد الثورة في دعمه لمسلمي الهند

وفي رسالة نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الرئيس الباكستاني اليوم الخميس: ان باكستان تشيد بموقف الامام الخامنئي تجاه اعمال العنف الاخيرة ضد المسلمين في الهند.

واعلن تاييده لمواقف قائد الثورة هذه واضاف: اننا نؤكد بانه علينا اتخاذ مواقف موحدة في ظل التضامن بشان الازمة الحاصلة للمسلمين الهنود.

واشار الى مضي الهند في طريق قتل المسلمين واضاف، اننا بوحدتنا سوف لن نسمح بان يتجاهل المجتمع العالمي هذا الموضوع.

وقد استنكر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي المجازر التي طالت مسلمي الهند خلال الفترة الاخيرة؛ مطالبا حكومة نيودلهي بالتصدي للمتطرفين الهندوس.

وافاد "مركز نشر وحفظ مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي اليوم الخميس، ان سماحته قال: ان قلوب المسلمين جريحة ازاء المجازر الاخيرة بحق المسلمين في الهند.

واضاف سماحته: ان حكومة الهند مطالبة بالتصدي للهندوس المتطرفين والاحزاب المساندة لهم، وان تضع حدا لجرائم قتل المسلمين كي تحول دون عزلتها لدى العالم الاسلامي.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد ادان في تغريدة له على موقع "تويتر" في وقت سابق اعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند.

انتهى ** 2342