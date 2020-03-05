وفاة الدبلوماسي السابق حسين شيخ الاسلام ثر اصابته بفيروس كورونا

وكان شيخ الاسلام قد رقد في المستشفى قبل عدة في مستشفى "مسيح دانشوري" في طهران بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وكان شيخ الاسلام امينا للاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين الايرانيين في اميركا وكندا قبل انتصار الثورة الاسلامية وكان من ضمن الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام الخميني (رض) الذين سيطروا على وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية السابقة بطهران) بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وعمل لفترة 16 عاما مساعدا سياسيا بوزارة الخارجية (1981-1997) وسفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق (1998-2003).

وانتخب نائبا عن طهران في الدورة السابعة لمجلس الشورى الاسلامي ومن ثم اصبح مستشارا لرئيس مجلس الشورى الاسلامي ومديرا عاما للشؤون الدولية للمجلس.

وتولى مهمة امين المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية (2010-2016) واخيرا رئاسة منتدى المنظمات الشعبية الداعمة لتحرير القدس الشريف.

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