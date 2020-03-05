ظريف: لايران تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية

وكتب ظريف في تغريدة له فجر الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان لنا تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19" ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به.

واضاف: ان اجراءات وقائية جادة قيد التنفيذ في الوقت الحاضر من ضمنها فحص سلامة المسافرين جوا الى الخارج.

وقد اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور"، الخميس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 107 اشخاص والمصابين 3513 وعدد الذين تماثلوا للشفاء 739 .

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