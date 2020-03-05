٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83703493
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ظريف: لايران تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية

ظريف: لايران تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية

طهران / 6 اذار/مارس /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان لايران تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية وتقوم بالعناية اللازمة بالمصابين بفيروس كورونا.

وكتب ظريف في تغريدة له فجر الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان لنا تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19" ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به.

واضاف: ان اجراءات وقائية جادة قيد التنفيذ في الوقت الحاضر من ضمنها فحص سلامة المسافرين جوا الى الخارج.

وقد اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور"، الخميس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 107 اشخاص والمصابين 3513 وعدد الذين تماثلوا للشفاء 739 .

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